Челябинские врачи вытащили из желудка полуторагодовалого ребенка связку ключей

Малыш проглотил два ключа сразу. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

В Челябинске полуторагодовалый малыш проглотил целую связку ключей! Два небольших ключика оказались в желудке у ребенка. К счастью, родители вовремя заметили неладное и привезли малыша в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Два скрепленных ключика из желудка ребенка доставали врачи-эндоскописты. Нашлась работа и для анестезиологов, все-таки процедура не из приятных.

Что делать, если малыш уже проглотил посторонний предмет, рассказала заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещева:

− Если ребенок проглотил металлический предмет, сразу вызывайте скорую: инородное тело может окислиться в желудке. Если проглочен неметаллический предмет, наблюдаем за состоянием ребенка, смотрим на его стул.

Но не всегда родители могут увидеть сам процесс поедания игрушек, монеток и батареек. Поэтому стоит обратить внимание и на другие тревожные звоночки: если течет слюна, а ребенок отказывается есть и пить, нужно вызывать скорую помощь. То же самое нужно делать, если он кашляет и задыхается, скорее всего в дыхательные пути попал посторонний предмет.

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