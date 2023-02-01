Задержанного за взятки преподавателя челябинского вуза отправили под домашний арест

Обвиняемый Антон Семченко. Фото: ppi.cspu.ru

В Челябинске заместителя директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко отправили под домашний арест. Преподавателя обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

– По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2019 г. по февраль 2020 г. получил от студента взятку в сумме не менее 37 500 рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний, – сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сайт университета ведет на страницу преподавателя, которая уже удалена. Фото: ppi.cspu.ru / vk.com

По решению суда дома Семченко пробудет до 30 марта. Защита просила о предоставлении обвиняемому разрешения на ежедневные прогулки, но в удовлетворении ходатайство было отказано.

Напомним, двух сотрудников ЮУрГГПУ задержали по подозрению в получении взяток от студентов. По версии следствия, также брал «на лапу» проректор по экономике и финансам Павел Рябчук.

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