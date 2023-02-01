В Челябинске за ремонт 1,4 км проспекта Ленина готовы заплатить почти полмиллиарда рублей

Капремонт нужно провести до осени следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске собираются отремонтировать участок проспекта Ленина между перекрестками с улицами Героев Танкограда и Линейной. В администрации города занялись поиском подрядчика, который возьмется за дорожные работы.

Как сообщает «ФедералПресс», начальная цена контракта — 468,9 млн рублей. За эти деньги необходимо обновить 1 479 метров центральной улицы (получается, что капремонт каждого метра дороги стоит около 317 тыс. рублей).

От подрядчика требуют не только уложить новый асфальт, но и обустроить ливневку, заменить бордюры и дорожные знаки, а еще повесить на столбы новые светильники, а в конце участка установить новые фонарные опоры. Всю эту работу нужно завершить не позднее октября 2024 года.

Пока что на аукцион принимают заявки от потенциальных исполнителей. Определить подрядчика планируют 10 февраля.

Напомним, в Челябинске начинают второй этап благоустройства набережной реки Миасс. Уже готовый участок набережной в центре города планируют продлить до Шершневского водохранилища.

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