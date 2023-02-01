В Челябинске директора и учредителя «Речелстроя» обвинили в краже 2 млрд рублей

Ранее коммерсанты были осуждены по более "мягкой" статье. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске учредитель и бывший генеральный директор ООО «Речелстрой» стали обвиняемыми деле о мошенничестве. По версии следствия, Андрей Пязок и Сергей Вегельман с 2014 по 2017 годы обманом похитили более 2 млрд рублей у дольщиков микрорайона Lake City. Ранее предприниматели уже были признаны виновными в нарушении требований законодательства об участии в долевом строительстве и получили сроки, которые впоследствии были отменены.

– Следователями СК РФ по уголовному делу проделан значительный объем работы: проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допрошены и признаны потерпевшими более 1500 граждан, а также допрошены более 200 свидетелей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в 2021 году суд отправил в колонию-поселение Андрея Пязока на два года, а Сергея Вегельмана — на 1,5 года. В феврале следующего года Челябинский областной суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение в прокуратуру.

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