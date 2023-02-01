Между Челябинском и Екатеринбургом с 1 февраля запустили дополнительные поезда «Орлан»

"Орлан" будет ездить в Екатеринбург по утрам и вечерам Фото: Эдуард ФАДЮШИН

С 1 февраля между Челябинском и Екатеринбургом запустили дополнительные рейсы поезда «Орлан».

Теперь из Челябинска рельсовые автобусы выезжают не только в 6:39, но и в 19:06. В Екатеринбург «Орланы» прибывают соответственно в 10:35 и 23:10.

Из Екатеринбурга в Челябинск поезд раньше отправлялся в 18:00, добираясь до конечной станции к 21:56. Теперь в Челябинск можно уехать и в 8:36, поезд прибудет к месту назначения 12:49.

Как уточнили в ЮУЖД, рельсовый автобус по-прежнему будет делать остановки на 236-м километре, в Аргаяше, Кыштыме, Верхнем Уфалее, на станциях Ботаническая и Первомайская.

Напомним, в первый рейс «Орлан» отправился 12 ноября. Вскоре пассажиры начали жаловаться на тесноту в вагонах, которых в поезде всего три. В транспортной прокуратуре начали проверку.

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