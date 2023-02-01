Обвиняемого во взятке проректора челябинского педуниверситета отправили под домашний арест

Задержанный кандидат экономических наук Павел Рябчук. Фото: cspu.ru

В Челябинске суд отправил под домашний арест проректора по экономике и финансам ЮУрГГПУ Павла Рябчука. Кандидат экономических наук обвиняется в получении взятки от студента на сумму около 11 тыс. рублей.

– По версии следствия, обвиняемый, занимая должность заведующего кафедры «Экономики, управления и права», получил от студентки взятку в сумме не менее 11 тыс. рублей за организацию написания выпускной квалификационной работы и обеспечения ее успешной защиты на положительную оценку, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Под домашним арестом Рябчук пробудет два месяца, до 30.03.2023. Та же мера пресечения выбрана и для заместителя директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко, который обвиняется в получении взятки на сумму от 37,5 тыс. рублей.

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