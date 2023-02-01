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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:06

В столице Южного Урала начнут следить за выбросами с помощью умных камер

С этим справится система интеллектуального видеонаблюдения МТС
Источник:kp.ru
Фото: shutterstock.com

Фото: shutterstock.com

В Челябинске запустили пилотную систему видеоконтроля выбросов промышленных предприятий для Центра экологического мониторинга Челябинской области. Решение развернула компания МТС на базе интеллектуального видеонаблюдения. Технология позволит вести круглосуточный контроль за производственными площадками в трёх районах Челябинска, анализируя показатели выбросов и внешних газов.

Система интеллектуального видеонаблюдения МТС включает камеры, установленные на территории промышленных на высоких точках с широким обзором промзон в Металлургическом, Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска, некоторые из камер дополнительно оснащены тепловизионными модулями. Это позволяет круглосуточно, в том числе в условиях плохой видимости, вести наблюдение за фактами загрязнения производственных площадок, выявлять работу незаконных предприятий и оперативно реагировать в случае необходимости. Записи с камер и информация о событиях сохраняются в видеоархив для дальнейшего анализа.

Фото Министерства экологии Челябинской области

Фото Министерства экологии Челябинской области

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