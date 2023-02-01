Спасли случайность и столб: в Челябинске пешеходы уцелели, когда на тротуар вылетела машина

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области машина вылетела с дороги, чуть не сбила пешехода и могла бы врезаться в остановку общественного транспорта, но помешал стоявший рядом с павильоном столб.

ДТП случилось утром 31 января на пересечении улиц Доватора и Шаумяна.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 33-летний водитель ЗАЗ Chance поворачивал на светофоре и не пропустил ехавшую по встречной полосе прямо LADA Priora.

20-лентний водитель LADA резко вывернул руль, уходя от столкновения. В результате машина понеслась на тротуар и протаранила столб.

В аварии никто не пострадал.

Инцидент сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, что ограждение защитило людей на остановке, вдобавок LADA чудом не задела человека, дожидавшегося у пешеходного перехода (можно предположить, что это женщина, но качество записи не позволяет утверждать с абсолютной точностью).

После аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что спровоцировавший аварию водитель ЗАЗ — бесправник. 29 ноября прошлого года суд отобрал у него водительское удостоверение за управление машиной в состоянии опьянения.

— Не успел сдать права еще, были на руках, — попытался объясниться челябинец с полицейскими.

Теперь в отношении водителя ЗАЗ возбудили административное дело о вождении без прав. Мужчине грози штраф до 30 тыс. рублей, арест на 15 суток или исправительные работы.

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