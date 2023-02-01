В Миассе пострадали водитель и пассажир легковушки после столкновения с двумя грузовиками

Фото: ГИБДД Миасса
В Челябинской области на 11 км автодороги Миасс – Устиново произошло ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. В аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Миасса.
По данным ведомства, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda CX-5 не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение по касательной с грузовиком DAF, остановившимся во встречном направлении. После удара легковушка врезалась в КамАЗ, водитель которого сделал остановку из-за поломки.
— В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mazda получили телесные повреждения и были госпитализированы, — сообщили в ГИБДД Миасса.
Фото: ГИБДД Миасса
Накануне под Челябинском в лобовую столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали три человека.
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