В Миассе пострадали водитель и пассажир легковушки после столкновения с двумя грузовиками

Фото: ГИБДД Миасса

В Челябинской области на 11 км автодороги Миасс – Устиново произошло ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. В аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Миасса.

По данным ведомства, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda CX-5 не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение по касательной с грузовиком DAF, остановившимся во встречном направлении. После удара легковушка врезалась в КамАЗ, водитель которого сделал остановку из-за поломки.

— В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mazda получили телесные повреждения и были госпитализированы, — сообщили в ГИБДД Миасса.

Фото: ГИБДД Миасса

Накануне под Челябинском в лобовую столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали три человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru