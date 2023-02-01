В Челябинске на 5 месяцев закроют участок дороги в Тракторозаводском районе

Водителей просят заранее учитывать маршрут Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Тракторозаводском районе Челябинска будут вестись работы по строительству наружных сетей водоснабжения. В связи с этим для автомобилистов закроют участок дороги от дома №31А по улице Марченко до дома №4 по проспекту Ленина. Ограничения будут действовать пять месяцев.

— Движение транспорта закрывается с 8:00 часов 2 февраля до 20:00 часов 1 июля, — уточнили в администрации Челябинска.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Работы будет вести компания «Голос.Строительство». Водителей просят с пониманием относиться к ограничениям и заранее учитывать свой маршрут.

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