«Мне все равно»: челябинец, который выгуливает гусей на улице, ответил на жалобы соседей о вони из квартиры

Антон Машук уже несколько лет выгуливает на улице своих гусей. Фото: читатель КП

В Челябинске жильцы многоэтажного дома на улице Горького продолжают страдать от невыносимого запаха, доносящегося из квартиры Антона Машукова, который разводит гусей, кроликов и кур. По словам соседей, из-за «мини-фермы» мужчины у них везде развелись мыши и тараканы. Они ползают по вентиляции и атакуют собственников квартир.

Самого Антона Машукова, судя по всему, проблемы соседей не беспокоят. Сегодня вечером он гулял по Кировке с гусями, чем привлек внимание зевак. Одна из женщин решила напрямую спросить челябинца, как он относится к жалобам на себя.

— Он сказал, что не только соседи жалуются, но ему все равно. А потом на меня напала толпа. Мне сказали: «Кому это гуси мешают, у некоторых соседи алкаши или кошатники, и ничего», — рассказывает читательница КП.

Соседи Антона уже обратились практически во все инстанции и органы. Однако там только разводят руками и говорят: «Мы вас понимаем, но ничего сделать не можем – это не в наших компетенциях». А тем временем владелец «мини-фермы» планирует завести у себя в квартире свиней.

Редакция КП-Челябинск направила запрос в управление Россельхозназдора по Челябинской и Курганской областям. Как только придет ответ, мы его обязательно опубликуем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очень умные и послушные»: как живет электрик из Челябинска, который завел гусей в квартире

(Скоро у него появится еще несколько птичек)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru