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НовостиОбщество1 февраля 2023 17:14

Челябинские волонтеры отправят в зону СВО 140 кг корма для бездомных животных

Содержимое посылки распределят между городами Донбасса
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: Светлана Тютюник / Vk.com

Фото: Светлана Тютюник / Vk.com

Из Челябинска в зону проведения специальной военной операции направят 140 кг корма для бездомных животных. Деньги на покупку зоотоваров собирали неравнодушные горожане. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Сбор организовала челябинская зоозащитница Светлана Тютюник. За пять дней ей пожертвовали сумму, нужную для покупки десяти пакетов с кормом для собак. Каждая пачка весит 14 кг. Кроме того, она принимала для отправки и другие корма, а также медикаменты и необходимые для приютов вещи.

Содержимое посылки распределят между городами Донбасса – это Мариуполь, Волноваха, Северодонецк и Попасная. Туда с грузом 2 ферваля поедет зооволонтер.

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