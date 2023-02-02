Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 0:45

В Челябинске отключат три свтофора на проспекте Победы

Регулировщики будут не работать десять часов
Андрей МОСКВИЧЕВ
Светофоры отключат уже в 8 часов утра

Светофоры отключат уже в 8 часов утра

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на десять часов отключат три светофора на проспекте Победы. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— Планируется отключение светофоров на пересечениях проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличная и Косарева, — уточнили в комитете.

Светофоры отключат в 8 часов и включат через десять часов — в 18 часов.

Ранее стало известно, что в Тракторозаводском районе Челябинска будут вестись работы по строительству наружных сетей водоснабжения. В связи с этим для автомобилистов на пять месяцев закроют участок дороги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru