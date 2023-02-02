В Челябинске отключат три свтофора на проспекте Победы

Светофоры отключат уже в 8 часов утра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на десять часов отключат три светофора на проспекте Победы. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— Планируется отключение светофоров на пересечениях проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличная и Косарева, — уточнили в комитете.

Светофоры отключат в 8 часов и включат через десять часов — в 18 часов.

Ранее стало известно, что в Тракторозаводском районе Челябинска будут вестись работы по строительству наружных сетей водоснабжения. В связи с этим для автомобилистов на пять месяцев закроют участок дороги.

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