В Челябинске отключат три свтофора на проспекте Победы

Светофоры отключат уже в 8 часов утра
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске на десять часов отключат три светофора на проспекте Победы. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.
— Планируется отключение светофоров на пересечениях проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличная и Косарева, — уточнили в комитете.
Светофоры отключат в 8 часов и включат через десять часов — в 18 часов.
Ранее стало известно, что в Тракторозаводском районе Челябинска будут вестись работы по строительству наружных сетей водоснабжения. В связи с этим для автомобилистов на пять месяцев закроют участок дороги.
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