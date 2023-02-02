Прокуратура передала в суд обвинение по делу о взятке экс-директора челябинского МУПа

Обвиняемый должен был получить взятку в 2 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинение по уголовному делу экс-директора МУП «Комитет» Ильи Зарипова. Ведомство обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере.

— По версии следствия, обвиняемый получил от руководителя коммерческой организации 100 тысяч рублей, которые являлись частью из ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн рублей за совершение действий входящих в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора, — объяснили в прокуратуре.

Как добавили в ведомстве, на имущество Зарипова, стоимость которого превышает 28 млн рублей, наложили арест. Уголовное дело передано в Металлургический районный суд Челябинска.

Ранее стало известно, что в Челябинске учредитель и бывший генеральный директор ООО «Речелстрой» стали обвиняемыми деле о мошенничестве. По версии следствия, Андрей Пязок и Сергей Вегельман с 2014 по 2017 годы обманом похитили более 2 млрд рублей у дольщиков микрорайона Lake City.

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