В Челябинской области 105 человек за день заболели коронавирусом

Из 105 заболевших 13 — школьники Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса — на два больше, чем накануне.

По данным регионального министерства здравоохранения к 2 февраля, от Covid-19 лечатся 929 южноуральцев. Ни один пациент за сутки не умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 398 113 жителей Челябинской области.

Напомним, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области все еще значительно превышает эпидпорог.

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