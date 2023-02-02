В Челябинской области уровень безработицы опустился ниже 1%

Пособие по безработице в Челябинской области получают 13 тыс. человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в январе уровень безработицы составил 0,7%. На учете в службе занятости стоят 13 тыс. человек. Это на 5 тыс. человек меньше, чем год назад и вчетверо меньше, чем в январе 2021 года.

— Низкий уровень безработицы отчасти связан с ростом самозанятости наших граждан, — пояснили в региональной Контрольно-счетной палате. — Кроме этого, в регионе начинает активно работать промышленное производство после снятия ковидных ограничений.

Количество открытых вакансий в Челябинской области возросло. В январе работодатели ждали 38 тыс. сотрудников, тогда как в том же периоде прошлого года открыто было только 31 тыс. позиций.

Стоит отметить, что по сравнению с концом 2022 года ситуация изменилась не так уж радикально. За последний месяц уровень безработицы в регионе изменился на 0,1%, а количество открытых вакансий снизилось на 2 тысячи.

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