В Челябинске открыли первый центр амбулаторной онкоурологической помощи

Центр будет работать в формате дневного стационара. Фото: пресс-служба Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины.

В Челябинске открыли первый в регионе центр амбулаторной онкоурологической помощи. Его разместили в поликлинике областного онкоцентра.

Центр онкоурологической помощи открыли для пациентов с раком предстательной железы, почек и мочевого пузыря. Главный врач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев рассказал, какие возможности открывает новая амбулатория:

− Позволит вне стационара проводить внутрипузырное введение химиотерапевтических препаратов и в дальнейшем использовать терапию при раке мочевого пузыря, которая раньше в Челябинской области не применялась.

Центр уже приступил к работе. Он работает как дневной стационар. Онкоурологи сами решают, кто нуждается в госпитализации, а кто может проходить лечение так.

Наши специалисты делают цистоскопии, уретроскопии и проводят химиотерапию, − отметила заведующая центром Наталья Глушанкова.

Напомним, в Челябинской области открыли 12 онкополиклиник. До 2024 года планируют ввести в работу еще четыре.

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