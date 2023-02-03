Глава СК Бастрыкин поручил разобраться с ценами на аренду хлипкого жилья для сирот в Челябинской области

Глава СК таеже потребовал доклад о происшествии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о высокой стоимости на аренду квартир для детей-сирот в Чесме. На властей пожаловались из-за жилья, утепленного коробками из под сока, после чего сиротам выставили счета за аренду, что является незаконным.

— В ряде средств массовой информации сообщалось о незаконных действиях ответственных лиц при выставлении счетов указанной категории граждан за коммунальные услуги. Глава ведомства поручил следователям установить конкретных должностных лиц, ответственных за нарушение прав сирот, и принять меры к их скорейшему восстановлению, — объяснили в пресс-службе СК.

Как добавили в ведомстве, сейчас приняты меры по отмене взысканий. Кроме того, в производстве также находится уголовное дело о злоупотреблении полоночиями, поскольку дома для детей-сирот до сих пор не привели в нормативное техническое состояние.

Ранее стало известно, что в Челябинске никак не могут построить арендный дом — жилье с меблированными и обставленными техникой квартирами, которые можно сдавать официально по сниженным ценам. Федеральный центр не может договориться с местными застройщиками о цене.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru