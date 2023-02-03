В Челябинской области опрокинулся грузовик, погиб водитель

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Сосновском районе случилось смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и легковая машина, погиб водитель грузовика.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в 2:30 ночи 3 февраля на 49-м километре подъезда к Екатеринбургу.

Авария произошла ночью в Сосновском районе

Фура Volvo сначала врезалась в ехавшую перед ней Chevrolet Niva, а потом скатилась в кювет и перевернулась.

— Водитель Volvo (мужчина, личность устанавливается) погиб на месте происшествия, — уточнили в Госавтоинспекции.

Авария произошла ночью в Сосновском районе

46-летний водитель Niva не пострадал, хотя его автомобиль сильно помяло. В полиции сейчас пытаются выяснить причину аварии.

Напомним, накануне на трассе М-5 в челябинской области загорелся грузовик.

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