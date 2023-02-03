В Челябинской области опрокинулся грузовик, погиб водитель

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
В Сосновском районе случилось смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и легковая машина, погиб водитель грузовика.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в 2:30 ночи 3 февраля на 49-м километре подъезда к Екатеринбургу.
Авария произошла ночью в Сосновском районе
Фура Volvo сначала врезалась в ехавшую перед ней Chevrolet Niva, а потом скатилась в кювет и перевернулась.
— Водитель Volvo (мужчина, личность устанавливается) погиб на месте происшествия, — уточнили в Госавтоинспекции.
Авария произошла ночью в Сосновском районе
46-летний водитель Niva не пострадал, хотя его автомобиль сильно помяло. В полиции сейчас пытаются выяснить причину аварии.
Напомним, накануне на трассе М-5 в челябинской области загорелся грузовик.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru