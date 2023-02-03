Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 февраля 2023 3:53

В Челябинской области опрокинулся грузовик, погиб водитель

Авария произошла ночью в Сосновском районе
Елена КОЛЧИНА
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Сосновском районе случилось смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и легковая машина, погиб водитель грузовика.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в 2:30 ночи 3 февраля на 49-м километре подъезда к Екатеринбургу.

Авария произошла ночью в Сосновском районе

Авария произошла ночью в Сосновском районе

Фура Volvo сначала врезалась в ехавшую перед ней Chevrolet Niva, а потом скатилась в кювет и перевернулась.

— Водитель Volvo (мужчина, личность устанавливается) погиб на месте происшествия, — уточнили в Госавтоинспекции.

Авария произошла ночью в Сосновском районе

Авария произошла ночью в Сосновском районе

46-летний водитель Niva не пострадал, хотя его автомобиль сильно помяло. В полиции сейчас пытаются выяснить причину аварии.

Напомним, накануне на трассе М-5 в челябинской области загорелся грузовик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru