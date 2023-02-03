Аудиторы выяснят, есть ли польза от транспортной реформы в Челябинске

В КСП выяснят, что сделали для повышения транспортной доступности в Челябинской агломерации
Фото: Андрей АБРАМОВ
Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит, какие результаты принесло реформирование системы общественного транспорта в Челябинске, Копейске и Сосновском районе. Аудиторы проанализируют работу регионально министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также ОГКУ «Организатор перевозок».
Как пояснили в пресс-службе КСП, за 2020-2023 годы расходы областной казны на повышение доступности общественного транспорта составили 58 млрд рублей.
Чтобы выяснить, не зря ли тратя такие деньги, аналитики оценят законодательную и методическую базы, сравнят задачи госпрограммы с достигнутыми результатами, а также проверят закупки, проведенные министерством и казенным учреждением.
Ранее в КСП взяли на себя контроль за бюджетом Миасса. Городские депутаты посчитали, что на местном уровне следить за доходами и расходами не стоит.
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