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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:04

Аудиторы выяснят, есть ли польза от транспортной реформы в Челябинске

С проверкой придут в миндортранс и ОГКУ «Организатор перевозок»
Елена КОЛЧИНА
В КСП выяснят, что сделали для повышения транспортной доступности в Челябинской агломерации

В КСП выяснят, что сделали для повышения транспортной доступности в Челябинской агломерации

Фото: Андрей АБРАМОВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит, какие результаты принесло реформирование системы общественного транспорта в Челябинске, Копейске и Сосновском районе. Аудиторы проанализируют работу регионально министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также ОГКУ «Организатор перевозок».

Как пояснили в пресс-службе КСП, за 2020-2023 годы расходы областной казны на повышение доступности общественного транспорта составили 58 млрд рублей.

Чтобы выяснить, не зря ли тратя такие деньги, аналитики оценят законодательную и методическую базы, сравнят задачи госпрограммы с достигнутыми результатами, а также проверят закупки, проведенные министерством и казенным учреждением.

Ранее в КСП взяли на себя контроль за бюджетом Миасса. Городские депутаты посчитали, что на местном уровне следить за доходами и расходами не стоит.

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