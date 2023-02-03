В Челябинске не принимают заявки на оформление 10-летних загранпаспортов: что делать, если документ нужен

Пошлину за 10-летний паспорт можно вернуть Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во всех МФЦ Челябинской области с 9 февраля прекратили принимать заявки на выдачу загранпаспортов нового образца (тех, которые содержат чип с биометрическими данными и действуют 10 лет). Об этом предупредили в ОГАУ «МФЦ Челябинской области». Там уточнили, что прием документов не закрыт навсегда, а приостановлен. Но на какой период — пока не известно.

— Гражданам, которые уже подали заявление на биометрический загранпаспорт через МФЦ, рекомендуем дождаться получения документов, — посоветовали в управлении многофункциональных центров.

Но что делать тем южноуральцам, которые не оформляют загранпаспорт на всякий случай, а планируют поездку уже в скором времени? В этом случае в МФЦ предлагают оплатить пошлину за получение пятилетнего паспорта. Такие документы продолжают выдавать. От 10-летних они отличаются не только более коротким сроком действия, но и отсутствием электронного чипа с биометрической информацией.

Остается, правда, пошлина, внесенная за 10-летний паспорт. Южноуральцы могут смириться с лишними расходами, дождаться, когда биометрические документы снова начнут печатать, и после «временного» пятилетнего получить тот паспорт, на который изначально рассчитывали.

В противном случае пошлину за неоформленный биометрический паспорт можно вернуть. Как пояснили в пресс-службе МВД, автоматически деньги никому не начислят. Чтобы получить их, нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции. Решать вопрос с возвратом пошлины придется там, даже если заявку на паспорт подавали в МФЦ.

Добавим, электронные заявления на 10-летние загранпаспорта через портал «Госуслуг» прекратили принимать 2 февраля. Выдачу документов приостановили не только в Челябинской области, но и по всей России.

В «Гознаке» объяснили, что проблема связана с повышенным спросом на биометрические загранпаспорта, возникшим в последние месяцы. Для новых документов не хватает микрочипов.

Сейчас производитель микросхем перенастраивает оборудование и оптимизирует процессы, чтобы выпускать больше чипов.

— Мы рассчитываем, что после завершения перенастройки ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца, — заявили в «Гознаке».

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