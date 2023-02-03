В лаборатории Челябинска появилось новое оборудование для проверки на гепатит и сифилис

Новое оборудование уже используют. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области.

В лаборатории городской больницы №1 появилось новое современное оборудование. Комплект для проведения иммуноферментных исследований поможет найти антитела и антигены к гепатиту, сифилису и другим инфекционным заболеваниям. Также на нем можно проводить гормональные тесты. Всего 25 разных исследований.

− Новый анализатор намного лучше устаревшей техники, которая из-за долгой и частой эксплуатации, регулярно выходила из строя. Также увеличилась и скорость выполнения анализов, − признается заведующий лабораторной службой ГКБ №1 Челябинска Максим Свиридов.

Сотрудники лаборатории уже прошли специальное обучение и работают на новом оборудовании.

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