В Челябинске запустят троллейбусы в ЖК «Ньютон» и по новому маршруту в Ленинский район

Примерно такие троллейбусы собираются запустить в Челябинске. Фото: пресс-служба губернатора

В Челябинске собирается продлить троллейбусные маршруты на пяти участках. Электротранспорт сможет ходить напрямую с вокзала в Ленинский район, поедет в ЖК «Ньютон», начнет курсировать по укаткам улиц Комарова, Мамина, 60-летия Октября.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», новые маршруты появятся, когда в городе заработают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Такие машины могут некоторое время ехать без контакта с электропроводами. Их обещают запустить в Челябинске в рамках концессии.

Участки, по которым начнут двигаться троллейбусы, обозначены оранжевым. Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

Напомним, в прошлом году правительство Челябинской области заключило концессионное соглашение с компанией «Синара-Городские транспортные решения». По договору «Синара» будет получать доход от троллейбусных перевозок в Челябинске, а взамен обновит инфраструктуру и автопарк, в том числе запустит троллейбусы с автономным ходом.

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