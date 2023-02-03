«Лампочки просто взрывались»: СК проверит дом в Троицке, где жильцов держат в страхе проблемы с электричеством

В доме №12 десятого квартала в Троицке с 1 февраля нет электричества. Фото: vk.com/tekslerpomogi

Следователи обратили внимание на проблемы с электроснабжением в одной из многоэтажек Троицка Челябинской области. Жильцы жалуются, что в их доме регулярно происходят аварии и пропадает свет. В двух подъездах люди сидят без электричества с 1 февраля.

— Будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц специализированной организации, в чьи обязанности входит обеспечение нормативного режима энергоснабжения, — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

О пугающей ситуации жительница Троицка рассказала в соцсети. По словам женщины, из-за скачков напряжения у соседей неоднократно перегорали телевизоры, холодильники и стиральные машины. Когда свет гаснет, владельцы электроплит не могут приготовить еду, а в остальное время боятся пожара из-за замыкания.

Очередной скачок в электросети случился 1 февраля.

— Опять перегорела бытовая техника в квартирах, лампочки просто взрывались, разрывая плафоны в люстрах или оставляя цоколи в патронах, — рассказала троичанка.

После обследования дома выяснилось, что нужно заменить 50 метров электрокабеля. У дома нет управляющей компании, жильцы самостоятельно оплачивают все ремонтные работы и опасаются, что денег на восстановление энергоснабжении просто не хватит.

В администрации Троицка подтвердили, что 3 февраля в двух подъездах дома все еще нет электричества. Мэрия города владеет 18% жилой площади в здании и готова оплатить лишь соответствующую часть от стоимости ремонта. Остальные деньги придется по-прежнему собирать жильцам.

Пока что сотрудники троицких электросетей обследуют аварийную проводку, чтобы определить точную стоимость ее починки или замены.

— На гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» написано письмо с просьбой провести работы для стабилизации напряжения в данном доме в кратчайшие сроки, — добавили в мэрии.

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