В 2023 году в Челябинской области для ремонта закроют 11 школ

Чтобы сделать ремонт, школы приходится переселять во временные здания. Фото: t.me/I_Gekht

В Челябинской области в 21021 году капитально отремонтируют 11 школ. Об этом в своем telegram-канале рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Большая переделка ждет учреждения Миасса, Снежинска, Озерска, Трехгорного, Локомотивного, Уйского и Карталинского районов.

— Руководителям школ приходится решать очень непростые задачи, — отметила Ирина Гехт. — В школе №125 в Снежинске, например, капремонт будет идти год. Весь коллектив и дети на это время переедут в здание бывшей школы №124, где раньше был филиал ЮУрГУ.

Здание, в которое временно переехали школьники Снежинска, тоже пришлось сначала ремонтировать и передавать в муниципальную собственность. В бывшем университете не было даже отопления и столовой.

— На новом месте было тяжело организовать питание, — поделилась первый вице-губернатор. — Для буфета выделили два помещения, горячие обеды привозит Комбинат школьного питания.

Школе 125, которую в феврале закроют на реконструкцию, исполнилось 60 лет.

Ранее в интервью «Комсомольской правде – Челябинск» губернатор Алексей Текслер рассказал, что ежегодно в регионе ремонтируют порядка 100 школ и детских садов.

В январе этого года после глобального ремонта открылась школа в поселке Новокаолиновый. Здание привлекло внимание властей после осле сильных природных пожаров в Карталинском районе.

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