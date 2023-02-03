Как челябинцы сортируют мусор? О первом месяце эксплуатации желтых баков

Фото: ЦКС

В конце января Центр коммунального сервиса завершил расстановку специальных контейнеров для сбора вторичного сырья на мусорных площадках Челябинска. В общей сложности в городских дворах появилось 1713 желтых емкостей, предназначенных для складирования четырех фракций, годных к переработке (металла, пластика, макулатуры и стекла).

О популярности проекта

По итогам первого месяца эксплуатации емкостей можно сделать однозначный вывод — стартовавший проект не оставил горожан равнодушными. Еженедельно в кол-центр ЦКС поступает более сотни звонков от жителей, которые интересуются – что именно и в каком виде необходимо складировать в емкости под вторичное сырье. Ответы на эти вопросы находятся в общем доступе. С ними можно ознакомиться на сайте ЦКС на специальной странице «Раздельный сбор».

Опросы, проводимые в регионе, также подтверждают интерес жителей к теме раздельного сбора отходов. Подписчикам официальной страницы губернатора Челябинской области в социальной сети "ВКонтакте" накануне было предложено ответить на вопрос по этой теме. По словам самого Алексея Текслера, порядка 40% респондентов заявили, что уже разделяют мусор, примерно столько же готовы это делать, но рядом нет специального контейнера.

«В течение ближайших двух лет нам предстоит полностью закрыть вопрос о 100-процентной сортировке мусора в регионе. Эту работу нужно активизировать, и я считаю, что наши жители к этому готовы», — заявил глава региона.

Фото: ЦКС

*Сложности на старте *

Проект по установке желтых баков, который при поддержке Министерства экологии Челябинской области реализует Центр коммунального сервиса, — достаточно масштабный, и на старте его реализации есть ряд сложностей.

Во-первых, далеко не все горожане обращают внимание на информацию, на контейнерах, из-за чего в желтые баки попадает большое количество несортированного мусора.

Во-вторых, пластик, металл и картон, помещенные в желтые контейнеры, извлекаются сторонними лицами (без определенного места жительства, сборщиками вторсырья и пр.), которые не закрывают крышки после извлечения вторсырья. В результате в открытые нараспашку контейнеры невнимательные горожане скидывают несортированный мусор, что приводит к переполнению емкостей.

Решение проблемных моментов

В первые недели января желтые емкости крайне быстро заполнялись, в том числе и непрофильными отходами. В результате пришлось увеличивать периодичность вывоза их содержимого. Для этого на линии потребовалось вывезти дополнительную технику. Вместо двух мусоровозов с начала февраля баки стали обслуживать три машины. В самое ближайшее время в работе по вывозу вторичного сырья будет задействовано четыре мусоровоза. От остальных коммунальных машин, который вывозят несортированный мусор, они отличаются по цвету – машины желтые, на борта нанесена маркировка по теме раздельного сбора отходов (РСО).

Вывоз осуществляет 1 раз в неделю. При необходимости машина направляется чаще. Это проводится на основании информации, которая поступает в ЦКС от неравнодушных жителей или от управляющих компаний, которые сообщают в кол-центр по номеру (351) 200-33-83 о переполнении емкостей по тому или иному адресу.

В обязанности водителей других мусоровозов, которые в ежедневном режиме забирают мусор из баков под смешанные несортированных отходы, вменен постоянный мониторинг состояния желтых контейнеров. Если такие емкости стоят открытыми, то сотрудники компании-перевозчика должны закрыть их, чтоб исключить сброс внутрь непрофильных отходов.

Информация о необходимости закрывать распахнутые контейнеры под РСО также доведена до управляющих компаний, которые должны вовлечь в эту работу дворников. Это было согласовано и озвучено на городском штабе, который 23 января проводил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству А.С. Астахов. В совещании по решению текущих проблем принимали участие руководители организаций, обслуживающих жилой фонд, и представители Центра коммунального сервиса.

Первые результате и прогноз

В первые две недели января содержимое баков на 90 % было представлено несортированным мусором, только 10 % приходилось на профильное вторичное сырье. Последние январские вывозы показывают изменение картины. В баках содержится уже больше профильного вторичного сырья.

«В прошлом году ЦКС реализовал пилотный проект, в рамках которого на контейнерных площадках Челябинска и Сосновского района было установлено 400 баков под вторично6 сырье. Уже через полгода проект показал результаты – в баках стало собираться до 75 % профильного пластика. С учетом того, что проект с желтыми баками более масштабен (в Челябинске установлено более 1700 желтых контейнеров) привыкание к новому подходу в сборе отходов произойдет за полгода–год. То есть эффект будет ощутимым ближе к осени текущего года», — рассказывает генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Куда вывозится вторичное сырье?

Фото: ЦКС

Желтые баки предназначены для сбора сразу четырех фракций вторичного сырья в один контейнер. Смесь вторичного сырья, собранная из емкостей, направляется на сортировочные комплексы, где происходит разделение на отдельные фракции и очистка от непрофильного мусора, который невозможно переработать. Вторичное сырье, выделенное после такой обработки, направляется на перерабатывающие предприятия.

Сортировка – это важно!

Те, кто участвует в раздельном сборе отходов, оказывают прямое влияние на тарифообразование. Одна из статей затрат в тарифе – захоронение мусора на полигонах. Выборка из отходов вторичного сырья и направление его на последующую переработку сокращает объемы мусора, которые направляются на захоронение, и, следовательно, сокращаются затраты на эту статью в тарифе. Это и создает условия для его сдерживания.

Есть еще один немаловажный аспект – сортировка мусора напрямую способствует улучшению экологии. Уменьшение объемов полигонного захоронения сдерживает разрастание свалок и полигонов и, соответственно, сокращает антропогенную нагрузку на окружающую среду.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

О видах собираемого в желтые баки вторичного сырья

В баки необходимо размещать:

• Пластик: ПЭТ-тара (в виде бутылок от напитков), флаконы и канистры от бытовой химии и косметических средств (средств для мытья посуды и стирки, шампуней, гелей для душа и т. д.). Отличить профильный пластик можно по маркировке - в маленьких треугольниках на емкостях должно быть написано либо PET и цифра «1», либо HDPE и цифра «2».

• Макулатура: картон, офисная бумага, газеты и журналы (желательно в стопках).

• Стекло: бутылки и банки от напитков и пищевых продуктов.

• Металл: алюминиевые банки, металлическая посуда (вилки, ложки, сковороды и кастрюли), изделия из латуни (например, старые смесители и водопроводные краны).

С более детальной информацией о конкретных видах вторичного сырья, которые необходимо складировать в желтые баки, можно ознакомиться на сайте Центра коммунального сервиса www.cks174.ru на странице с названием «Раздельный сбор».

Нужно ли готовить вторичное сырье перед сбросом в бак?

Тару из профильных материалов рекомендуется помыть. Снятие этикеток не является обязательным, но, если вы это сделаете, это упростит дальнейшую переработку.

Пробки и крышки с пластиковых бутылок необходимо снять, это требуется для того, чтобы из пластиковых бутылок, которые попадают в мусоровоз, вышел воздух.

Картон и бумага должны быть чистыми, не допускается складирование целлюлозных изделий, загрязненных пищевыми отходами (различными жирами, соусами и т.п.). Кроме того, необходимо не допускать размещения в контейнеры бумаги и картона, на которые наклеен скотч, стретч-пленка и иные виды пленки.

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