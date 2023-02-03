«Этот форум — это крылья!»: на Южном Урале состоялся второй форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области

Фото предоставлено организаторами

Двухдневный форум, прошедший 28 и 29 января 2023 года в отеле Radisson Blu, бесплатно посетили более 800 педагогов дополнительного образования в сфере искусства из 60 населенных пунктов Челябинской области. Организатором масштабного мероприятия во второй раз выступил Детский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского. В прошлом году число участников превысило 500 человек, уже тогда эксперты выражали восхищение таким количеством педагогов, заинтересованных в развитии и профессиональном росте. В качестве экспертов приняли участие 25 деятелей культуры и искусства федерального масштаба, преподаватели ведущих творческих вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска.

Форум начался с творческого номера в исполнении вокалистов и танцоров фонда «Андрюша» под песню «Все зависит от нас самих». Большой зал Radisson Blu не вместил всех желающих присутствовать, многие участники стояли, велась прямая трансляция ВКонтакте и других социальных сетях. Форум открыла первая леди Челябинской области, общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Фото предоставлено организаторами

«Мы видим, сколько заинтересованных людей в зале, нет пустых мест, участники собрались со всей области. Большое количество экспертов принимают участие в Форуме. Наша цель – развитие и воспитание детей, юного, подрастающего поколения. Но для этого педагоги должны быть опытными, заряженными идеями и возможностями, чтобы двери перед ними открывались, и они видели, насколько ценен их труд, насколько он востребован. Я очень рада, что это начинание детского фонда «Андрюша» находит отклик в профессиональном сообществе, ведь никакое развитие невозможно без живого общения, обмена опытом, мыслями. Такие площадки, как нынешний форум, востребованы и очень нужны», – подчеркнула Ирина Текслер.

На открытии мероприятия также присутствовали заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров

В дискуссии на пленарной сессии «Актуальные вопросы дополнительного образования и возможные пути их решения. Достижения, вызовы, перспективы. Как достичь высоких результатов и где найти источники ресурсов» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин поделился с аудиторией новыми инициативами в регионе, рассказал, как министерство решает задачу дефицита кадров в культуре, какие специалисты востребованы, и призвал некоммерческий сектор активнее подключаться к проектам в области культуры и искусства.

«Организаторы этого мероприятия и многих других проектов – некоммерческая организация Детский фонд «Андрюша». Чтобы провести такой форум, требуются серьезные ресурсы, и не только финансовые. Чем больше подобных проектов будет, чем больше некоммерческих организаций будет участвовать в этом движении, тем лучше, тем больше проектов мы сможем реализовать совместными усилиями, больше актуальных вопросов в регионе сможем решить», - отметил Алексей Бетехтин.

«Наш Форум набирает обороты. Согласно проведенному опросу, участники первого Форума единогласно высказались за ежегодный формат мероприятия. Многие из них не имели возможности повышать свое педагогическое профессиональное мастерство не просто годами, а десятилетиями. Мы понимали, что ожидания от второго Форума будут очень высокими, поэтому вновь привезли топовых федеральных экспертов по творческим направлениям, состав спикеров обновился на 75%. Проведена колоссальная предварительная работа, все темы теоретических и практических сессий были выбраны с учетом запросов педагогов нашей области, авторские тренинги и мастер-классы были созданы экспертами специально для участников этого Форума», – рассказала основатель и директор фонда «Андрюша» член Общественной палаты Челябинской области Юлия Жаботинская.

Фото предоставлено организаторами

Выросло и число площадок. Расписание сессий оказалось плотным и разнообразным по направлениям. В течение 2 дней одновременно на 8 площадках Форума, включая 2 хореографических зала репетиционной базы Государственного ансамбля танца «Урал», с 10 до 20 часов, в общей сложности более 110 часов, шли практические, теоретические, методологические сессии и мастер-классы с экспертами по значимым вопросам для работников сферы дополнительного образования по следующим тематическим направлениям:

· «Вокально-музыкальное искусство» (академический, эстрадный, народный вокал)

· «Хореографическое искусство» (классический, современный и народный танец)

· «Актерское мастерство» (режиссура, работа с речью, пластика тела)

· «Изобразительное искусство» (графика, живопись, композиция, отдельные мастер-классы для детей)

· «Психологическое сопровождение в творческом воспитании детей»

Сразу же в первый день на практикумах педагоги по народному и эстрадно-джазовому вокалу создали вокальные ансамбли, а хореографы на занятиях по народному танцу вместе выучили и показали яркие номера. Особое внимание привлекли темы психологии в дополнительном образовании, которые эксперты специально разработали для Форума: «Трудные родители: психологические лайфхаки для педагогов», «Парадоксы личности творческих людей: дар и наказание талантом», «Ментальные тормоза или что мешает творчеству» и т.д.

«Желаю, чтобы проект продолжался, чтобы фонд «Андрюша» проводил Форум в масштабах всей страны в разных регионах, потому что у них это здорово получается!» – отметила эксперт Форума профессор кафедры культуры и искусства Московского гуманитарного университета, преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения МосГУ, педагог по вокалу команды Полины Гагариной проекта «Голос. Дети» певица Светлана Коротеева.

Фото предоставлено организаторами

Организаторы уже на мероприятии получили десятки восторженных отзывов, что подтверждает значимость события для сферы дополнительного образования.

Наталья Милюкова, педагог по изобразительному искусству из Аши: «Этот Форум – это крылья! Как же важно понять, что всё, что ты делаешь не просто ценно, но ещё и грамотно и верно! Я ещё раз убедилась за эти дни, что наши возможности безграничны».

«Приехала в Магнитку на таком адреналине, колоссальный внутренний подъем случается на Форуме! Спасибо огромное фонду «Андрюша», второй год подряд вы дарите возможность получать огромный багаж знаний и именно "пахать" на мастер-классах, от всей души благодарим! Форум педагогов «Андрюши» — это уже традиция, ждём январь 2024!» - не скрывала эмоций хореограф Лилия Гах из Магнитогорска.

«Форум педагогов – это невероятное событие, созданное суперкомандой фонда «Андрюша», 2 дня я пребывала в состоянии, которое не описать словами — это мощнейший заряд энергии, это незабываемые встречи с друзьями, коллегами и просто мощнейшая прокачка своих знаний! Большая благодарность фонду «Андрюша» за возможность поучиться у таких прекрасных специалистов в своём деле, все эксперты просто гениальные люди! Спасибо за все советы, рекомендации, пожелания и просто умопомрачительные мастер классы! До встречи в следующем году, с нетерпением жду нового третьего Форума педагогов!» - поделилась впечатлениями педагог по эстрадному вокалу Александра Бергман из Челябинска.

Экспертами Форума стали художественный руководитель и режиссер проекта «Большие и маленькие», куратор шоу «Большой балет» на телеканале Россия-Культура, хореограф, артистка балета, педагог по сценическому и современному танцу в ГИТИСе Софья Гайдукова; заслуженная артистка РФ, преподаватель кафедры академического пения ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, вокальный педагог Государственной академической симфонической капеллы России певица Татьяна Шарова; доцент кафедры сольного пения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, русская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Государственного академического Большого театра России (1992-2014гг), лауреат международных конкурсов Елена Околышева, художник, доцент, заведующий кафедрой графики Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина Юрий Башкирцев, пианистка, педагог, автор программы Международной Творческой школы вокального и инструментального искусства Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова, заслуженный работник культуры Красноярского края, артист Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко, балетмейстер, хореограф-постановщик, член международного Совета по танцу ЮНЕСКО Андрей Кульманов, профессор, заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры Ирина Бархатова, актёр, педагог, театральный режиссер, руководитель и режиссёр театральной компании «Элитеатр» и театральной мастерской Театр.Lab Илья Подчезерцев, президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала», тренер-медиатор, адвокат Наталья Коркина, педагог-психолог, старший преподаватель кафедры социальной психологии ЮУрГУ Ольга Пискунова и другие.

Проект Детского фонда «Андрюша» получил высокую оценку со стороны Правительства региона и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, финансируется с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

Организаторы благодарят за поддержку проекта губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а также партнеров: тракторный завод «ДСТ-Урал», компании «Уралэнергосбыт», «Типография ВК», «МАЗ центр Челябинск», «Агентство приключений «Три О», федеральную юридическую компанию «Витакон», отель Radisson Blu Chelyabinsk, ГК «Ариант», ГК «Ура кондитеры», фабрику мебели «Майя», производственную компанию «Центр Упаковки», Конгресс – отель «Малахит», Российский детский фонд, Челябинскую государственную филармонию, Культурный центр Елены Образцовой, Всероссийское фестивальное движение «Лаборатория Творчества», ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, Детскую художественную школу искусств Челябинска; информационных партнеров: телеканал ОТВ, информационное агентство "Первое областное", медиахолдинг «Гранада Пресс», медиахолдинг «31 канал», медиахолдинг «Комсомольская правда», журнал «Деловой квартал-Челябинск», медиагруппу «Наш Челябинск», информационное агентство «Урал-пресс-информ».