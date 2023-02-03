Челябинцам бесплатно покажут документальный фильм о селе Париж

В Париже есть собственная башня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 4 февраля пройдет премьера фильма «Уральский Париж. Наследие победителей». Документалку покажут в 14:00 в кинотеатре имени Пушкина, посмотреть ее можно будет бесплатно.

Фильм представят ведущий программы «Русский след» Алексей Никулин и гендиректор телеканала «Моя планета» Николай Табашников.

Создатели фильма признались, что надеются расширить картину мира россиян, большинство из которых не подозревает о существовании села с необычным названием в Челябинской области, его истории и живущем в нем народе нагайбаков, у которого есть собственный язык и интереснейшая культура.

Село основали в первой половине девятнадцатое века казаки-нагайбаки, участвовавшие в войне 1812 ода. Вернувшись домой, они давали новым поселениям имена европейских городов, в которых побывали. Так вместе с Парижем на территории будущей Челябинской области появились Лейпциг и Фершампенуаз.

В 2005 году в Париже поставили вышку связи в виде Эйфелевой башни, укрепив незримую связь со столицей Франции. А с 2016 года в Париже проводят полумарафон. На него приезжают участники со всей страны.

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