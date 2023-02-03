Отобрал 150 тысяч рублей и телефон: полицейские задержали 32-летнего челябинца за ограбление прохожего

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинские полицейские задержали 32-летнего мужчину, причастного к разбою в Сатке. Он, угрожая ножом прохожему, отобрал 150 тысяч рублей и смартфон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Учитывая дерзость преступления, к работе над установлением объективной картины произошедшего подключились сотрудники управления уголовного розыска областного главка. Подробно был опрошен потерпевший, составлен субъективный портрет нападавшего с описанием особых примет и элементов одежды, осуществлен поиск возможных очевидцев произошедшего. Также полицейские получили информацию о транспортном средстве, на котором передвигался злоумышленник. В результате анализа полученных сведений оперативники выяснили, что к преступлению причастен житель областного центра, — рассказали в полиции.

Мужчину задержали по месту проживания в Тракторозаводском районе Челябинска. В ходе обыска у него изъяли нож, с которым он напал на прохожего.

В отношении задержанного челябинца возбудили уголовное дело о разбое. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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