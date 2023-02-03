Гособвинение запросило 10 лет колонии строгого режима для челябинского депутата Армана Аракеляна

Арман Аракелян до своего задержания был директором компании «Дорстройгрупп» — это крупнейший дорожный подрядчик в области. Фото: vk.com/armanarakelyan

Депутату Законодательного собрания Челябинской области, экс-директору ООО «Дорстройгрупп» Арману Аракеляну грозит 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 27,4 млн рублей. Такое наказание запросило для него гособвинение по делу о взятке ноутбуками для сотрудников ФКУ «Росдортехнология».

— В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить депутату наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 27,4 млн рублей, а также с лишением права заниматься определенной деятельностью, а равно занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Согласно материалам уголовного дела, Арман Аракелян, будучи директором «Дорстройгрупп», осенью 2019 года вместе с двумя сотрудниками ФКУ Упрдор «Южный Урал» передал взятку работникам организации по проверке качества дорог «Росдортехнология». Эксперты обнаружили нарушения в работе подрядчика, но сделали вид, что их нет. Причиной стали подарки в виде двух ноутбуков на сумму свыше 185 тысяч рублей.

Еще одну взятку от Армана Аракеляна получило ФКУ Упрдор «Южный Урал». За 500 тыс рублей дорожники приняли работы по госконтрактам. На деле ремонт дорог был не закончен.

Напомним, Армана Аракеляна задержали сотрудники ФСБ по обвинению во взятке и злоупотреблении должностными полномочиями в марте 2021 года. Сначала депутат находился под домашним арестом, но затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Других фигурантов уголовного дела тоже судят. Для них запросили от 9 до 11 лет колонии строгого режима со штрафами и лишением права заниматься определенной деятельностью.

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