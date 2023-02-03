В Челябинске троллейбусы №7 и №12 изменят свои маршруты на выходных

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске троллейбусы №7 и №12 на выходных будут ездить по измененному маршруту. Из-за модернизации контактной сети для них закроют проезд по Свердловскому проспекту. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Движение троллейбусов по Свердловскому проспекту закрывается от улицы Труда до Комсомольского проспекта с 0:00 часов 4 февраля до 5:00 часов 6 февраля, — уточнили в организации.

На время ограничений челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами № 9, 15, 18, 31, 34 и 71. Троллейбусы №7 и №12 будут следовать по следующим маршрутам:

№7 — ЧМК Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно через ДС «Юность» - Алое поле – Энгельса)

№12 — Молдавская - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно через ДС «Юность» - Алое поле – Энгельса).

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