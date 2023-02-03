В Челябинске за взятки от студентов задержали доцента кафедры УралГУФКа

Татьяна Глебко. Фото: uralgufk.ru

Силовики задержали доцента кафедры теории и методики спортивных игр Уральского госуниверситета физической культуры Татьяну Глебко. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердил источник в правоохранительных органах.

— Глебко подозревается в получении взяток от студентов. Были проведены обыски, возбуждено уголовное дело, — сообщил источник.

Напомним, на этой неделе силовики задержали за взятки двух сотрудников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Речь идет о проректоре по экономике и финансам Павле Рябчуке и замдиректора профессионально-педагогического института Антоне Семченко. Сейчас они находятся под домашним арестом.

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