Вице-премьер Мантуров проверил выполнение гособоронзаказа на заводах в Челябинске

Фото: t.me/alexeytexlerofficial
Вице-премьер РФ Денис Мантуров приехал с рабочим визитом в Челябинск. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым он проверил промышленные предприятия, которые выполняют гособоронзаказ.
Глава региона в своем телеграм-канале сообщил, что работу челябинских заводов Денис Мантуров оценил положительно.
— Производства все задачи выполняют качественно и в срок, освоили новую номенклатуру. Все для того, чтобы помочь армии, приблизить победу, — отметил Алексей Текслер. — Снова доказываем, что страна может положиться на Челябинскую область.
Губернатор поблагодарил коллективы предприятий за проделанную работу.
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