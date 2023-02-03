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НовостиОбщество3 февраля 2023 15:55

Вице-премьер Мантуров проверил выполнение гособоронзаказа на заводах в Челябинске

Работу предприятий оценили в положительном ключе
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Вице-премьер РФ Денис Мантуров приехал с рабочим визитом в Челябинск. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым он проверил промышленные предприятия, которые выполняют гособоронзаказ.

Глава региона в своем телеграм-канале сообщил, что работу челябинских заводов Денис Мантуров оценил положительно.

— Производства все задачи выполняют качественно и в срок, освоили новую номенклатуру. Все для того, чтобы помочь армии, приблизить победу, — отметил Алексей Текслер. — Снова доказываем, что страна может положиться на Челябинскую область.

Губернатор поблагодарил коллективы предприятий за проделанную работу.

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