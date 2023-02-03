Вице-премьер Мантуров проверил выполнение гособоронзаказа на заводах в Челябинске

Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Вице-премьер РФ Денис Мантуров приехал с рабочим визитом в Челябинск. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым он проверил промышленные предприятия, которые выполняют гособоронзаказ.

Глава региона в своем телеграм-канале сообщил, что работу челябинских заводов Денис Мантуров оценил положительно.

— Производства все задачи выполняют качественно и в срок, освоили новую номенклатуру. Все для того, чтобы помочь армии, приблизить победу, — отметил Алексей Текслер. — Снова доказываем, что страна может положиться на Челябинскую область.

Губернатор поблагодарил коллективы предприятий за проделанную работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru