В челябинском «Тракторе» на должность генерального менеджера назначили бывшего вратаря из Екатеринбурга

Генеральным менеджером ХК «Трактора» стал Алексей Волков. Фото: ХК «Трактор»

Пресс-служба клуба «Трактора» сегодня 3 февраля сообщила, что на должность генерального менеджера клуба назначен воспитанник екатеринбургского хоккея, бывший голкипер 42-летний Алексей Волков. Контракт с ним подписан на два года.

Волков играл в различнх российских и североамериканских клубов. В 2012 году в составе московского «Динамо» выиграл Кубок Гагарина. С 2015 до 2018 года работал ассистентом генерального менеджера в «Автомобилисте», главным специалистом в скаутской службе ЦСКА, с которым стал чемпионом в сезоне 2018/2019.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин отметил, что Волков будет отвечать за трансферную политику и формирование состава основной команды.

- Мы рады, что подписали двухлетний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Алексей станет важнейшей частью управленческой команды «Трактора», а его богатый профессиональный опыт очень пригодится клубу для решения поставленных задач, — прокомментировал приход нового специалиста Иван Савин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru