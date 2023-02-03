«Трактор» в уральском дерби в гостях одержал победу над «Автомобилистом»

Челябинский «Трактор» в Екатеринбурге выиграл у «Автомобилиста» — 2:1. Фото: ХК «Автомобилист»

«Трактор» начал очередную гостевую серию матчем уральского дерби в Екатеринбурге. Счет открыли челябинцы — в начале второго период поочередно шайбы забросили Петр Хохряков и Максим Шабанов. Спустя пару минут хозяева сократили преимущество «Трактора» — гол Кертис Волк. Счет 2:1 в пользу челябинской команды не изменился до конца матча.

Это уже вторая подряд победа «Трактора». Накануне в Челябинске «черно-белые» с таким же счетом переиграли московское «Динамо».

5-го февраля уже в южноуральском дерби «Трактор» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом».

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