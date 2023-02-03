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НовостиОбщество3 февраля 2023 17:21

В Челябинской области выставили на торги помещения санатория «Сосновая горка»

Объект продается частично
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: vk.com/sgorka74

Фото: vk.com/sgorka74

В Челябинской области выставили на продажу часть помещений санатория «Сосновая Горка». Объект собираются реализовать на аукционе минимум за 27 млн рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на портал «Торги России».

Санаторий находится в Чебаркульском районе на озере Еловое. Победителю аукциона предлагается 15 нежилых помещений общей площадью 494,9 кв. м.

Прием заявок осуществляется до 15 марта, сами торги начнутся через пять дней - 20 марта.

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