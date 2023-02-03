В Челябинской области выставили на торги помещения санатория «Сосновая горка»

Фото: vk.com/sgorka74

В Челябинской области выставили на продажу часть помещений санатория «Сосновая Горка». Объект собираются реализовать на аукционе минимум за 27 млн рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на портал «Торги России».

Санаторий находится в Чебаркульском районе на озере Еловое. Победителю аукциона предлагается 15 нежилых помещений общей площадью 494,9 кв. м.

Прием заявок осуществляется до 15 марта, сами торги начнутся через пять дней - 20 марта.

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