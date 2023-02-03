Страницу челябинской олимпийской чемпионки по тхэквондо в соцсетях взломали хакеры

Фото: Федерация тхэквондо Челябинской области

Страницу в соцсетях олимпийской чемпионки по тхэквондо из Челябинска Татьяны Мининой взломали хакеры. От имени спортсменки публикуют фальшивые просьбы о финансовой помощи.

— Сегодня, мою маму сбила машина, водитель скрылся с места преступления, он в розыске. Мама сейчас находится в реанимации. Операция бесплатная, нам не хватает 600 тысяч рублей оплатить частной клинике на пластину, — указано в истории на странице спортсменки.

В доказательство злоумышленники выложили пост с фотографией паспорта Татьяны, а также выпиской из истории болезни ее матери. Выдает мошенников именно последний документ, который выглядит смоделлированным на компьютере.

Так выглядят обращения от мошенников. Фото: Instagram*

Кстати, настоящую Татьяну Минину можно будет скоро увидеть в Челябинске. Южноуральцев приглашают на автограф-сессию олимпийской чемпионкой в ТРК «Горки», которая состоится 4 февраля в 14:00 в ZASPORT.

*соцсеть признана экстремистской на территории РФ

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