Страницу челябинской олимпийской чемпионки по тхэквондо в соцсетях взломали хакеры

Фото: Федерация тхэквондо Челябинской области
Страницу в соцсетях олимпийской чемпионки по тхэквондо из Челябинска Татьяны Мининой взломали хакеры. От имени спортсменки публикуют фальшивые просьбы о финансовой помощи.
— Сегодня, мою маму сбила машина, водитель скрылся с места преступления, он в розыске. Мама сейчас находится в реанимации. Операция бесплатная, нам не хватает 600 тысяч рублей оплатить частной клинике на пластину, — указано в истории на странице спортсменки.
В доказательство злоумышленники выложили пост с фотографией паспорта Татьяны, а также выпиской из истории болезни ее матери. Выдает мошенников именно последний документ, который выглядит смоделлированным на компьютере.
Так выглядят обращения от мошенников. Фото: Instagram*
Кстати, настоящую Татьяну Минину можно будет скоро увидеть в Челябинске. Южноуральцев приглашают на автограф-сессию олимпийской чемпионкой в ТРК «Горки», которая состоится 4 февраля в 14:00 в ZASPORT.
*соцсеть признана экстремистской на территории РФ
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