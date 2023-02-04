В закрытом челябинском городе запатентовали технологию рисунка взрывом

Центр работет при поддержке «Росатома» Фото: Иван МАКЕЕВ

Ядерный центр «ВНИИТФ имени Забабахина» в Снежинске разработал патент технологии рисунка по металлу при помощи взрыва. Как указано в Роспатенте, для этого потребуется электродетонатор.

— Запатентована формула изобретения способа нанесения взрывом изображения на металлическую поверхность. Сверху пластичного взрывчатого вещества размещают электродетонатор, — указано в патенте.

Как уточняется учеными, для рисунка используется взрывчатка на основе высокодисперсного тэна. После взрыва поверхность пластины полируют до зеркального состояния. Правда, для создания рисунка потребуется трафарет будущего изображения.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров приехал с рабочим визитом в Челябинск. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым он проверил промышленные предприятия, которые выполняют гособоронзаказ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru