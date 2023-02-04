В Челябинске задержали мужчину, укравшего у жителя Сатки 150 тысяч рублей

Подозреваемого задержали в Тракторозаводском районе Челябинска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Челябинска задержала подозреваемого в нападении и хищении у жителя Сатки 150 тысяч рублей и смартфона. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— Подробно был опрошен потерпевший, составлен субъективный портрет нападавшего с описанием особых примет и элементов одежды, осуществлен поиск возможных очевидцев произошедшего, — объяснили в ведомстве.

Кроме портрета нападавшего, полицейским удалось узнать модель его автомобиля. Так, подозреваемого удалось задержать в Тракторозаводском районе Челябинска. Теперь в рамках уголовного дела о разбое ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее силовики задержали доцента кафедры теории и методики спортивных игр Уральского госуниверситета физической культуры Татьяну Глебко. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердил источник в правоохранительных органах.

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