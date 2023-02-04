Учителя не справляются: в Челябинске резко вырос спрос на репетиторов

Также растет спрос на онлайн-занятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области резко вырос спрос на услуги репетиторов. Как рассказали эксперты платформы «Авито Услуги», в этом году особенно востребованы преподаватели по географии, литературе и информатике.

— Наиболее активно в преддверии экзаменов спрос вырос на занятия по литературе — преподавателей в Челябинске искали на 73% чаще. В число самых востребованных предметов также вошли география и информатика — спрос на обучение с репетитором по этим направлениям вырос на 175% и 58% соответственно, — уточнили в эксперты.

Также в Челябинске вырос не только спрос, но и предложение. Рептиторов по географии стало больше на 183 процента, а по литературе — на 167 процентов. В среднем, цены на занятия стартуют от 500 рублей.

Кроме того, в Челябинске резко вырос спрос на изучение восточных языков. Особенно на китайский, корейский и арабский. Спрос на таких преподавателей вырос в 4 раза, в то время как на репетиторов по английскому языку он вырос всего на 3 процента.

Ранее стало известно, что детский экологический форум, который пройдет в Челябинской области осенью 2023 года, может перейти на федеральный уровень. Об этом договорились руководитель фонда «Компас» Татьяна Ковалева и губернатор Алексей Текслер.

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