В Челябинской области оставили нетрезвого водителя, который вез пассажиров

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
В Сосновском районе Челябинской области остановили автобус с пассажирами, за рулем которого был нетрезвый водитель. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
— Сегодня 4 февраля в 9 часов на территории Сосновского района на 59 км автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург» инспекторами ДПС остановлен автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург-Челябинск, перевозивший 11 пассажиров, — объяснили в ведомстве.
Сотрудники ДПС обнаружили состояние водителям во время проверки необходимых документов. При освидетельствовании оказалось, что водитель пьян — показания прибора составили 0,167 мг/л. Всех пассажиров увезли на попутном транспорте.
Ранее стало известно, что в Челябинске продлят троллейбусные маршруты на пяти участках. Электротранспорт сможет ходить напрямую с вокзала в Ленинский район, поедет в ЖК «Ньютон», начнет курсировать по участкам лиц Комарова, Мамина, 60-летия Октября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru