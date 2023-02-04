В Челябинской области оставили нетрезвого водителя, который вез пассажиров

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области остановили автобус с пассажирами, за рулем которого был нетрезвый водитель. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

— Сегодня 4 февраля в 9 часов на территории Сосновского района на 59 км автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург» инспекторами ДПС остановлен автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург-Челябинск, перевозивший 11 пассажиров, — объяснили в ведомстве.

Сотрудники ДПС обнаружили состояние водителям во время проверки необходимых документов. При освидетельствовании оказалось, что водитель пьян — показания прибора составили 0,167 мг/л. Всех пассажиров увезли на попутном транспорте.

Ранее стало известно, что в Челябинске продлят троллейбусные маршруты на пяти участках. Электротранспорт сможет ходить напрямую с вокзала в Ленинский район, поедет в ЖК «Ньютон», начнет курсировать по участкам лиц Комарова, Мамина, 60-летия Октября.

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