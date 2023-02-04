Челябинская полиция изъяла 30 литров нелегального алкоголя и 700 пачек сигарет без акцизов

Изъятые напитки будут уничтожены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полиция Челябинской области в ходе рейда в Сосновском районе изъяли 30 литров кустарного алкоголя и 700 пачек без акциза. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Сотрудники установили факты незаконной продажи спиртных напитков, изготовленных в кустарных условиях. Продавцов из числа местных жителей полицейские выявили в ходе проведенных рейдов, — уточнили в ведомстве.

Нелегальный алкоголь был найден по нескольким адресам. Напитки вместе с сигаретами будут уничтожены, а продавцам придется выплатить штрафы.

Ранее стало известно, что в Карталах перед судом предстанет семейная пара, у которой изъяли контрафактный алкоголь на общую сумму более 190 тысяч рублей.

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