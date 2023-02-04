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НовостиОбщество4 февраля 2023 12:06

Челябинцы стали чаще искать для себя удаленную работу

Чаще всего ищут вакансии с зарплатой от 38 тысяч
Андрей МОСКВИЧЕВ
При этом спрос на удалённую работу впервые превысил отклики на обычные вакансии

При этом спрос на удалённую работу впервые превысил отклики на обычные вакансии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Челябинцы стали чаще искать для себя удаленную работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса для поиска работы HeadHunter.

Наиболее попуярной для челябинцев стала вакансия удаленного сотрудника проверки онлайн-заявок.

— На нее откликнулись сразу 3,8 тысячи человек. Указанная зарплата — от 38 тысяч рублей на руки, — указывают эксперты HeadHunter.

Также челябинцы часто откликались на вакансии стажера по документообороту, а также на должность оператора ПК. При этом, в 2022 году, спрос на удаленную работу впервые превысил спрос на массовые вакансии

Ранее в Челябинской области резко вырос спрос на услуги репетиторов. Как рассказали эксперты платформы «Авито Услуги», в этом году особенно востребованы преподаватели по географии, литературе и информатике.

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