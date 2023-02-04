При этом спрос на удалённую работу впервые превысил отклики на обычные вакансии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Челябинцы стали чаще искать для себя удаленную работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса для поиска работы HeadHunter.

Наиболее попуярной для челябинцев стала вакансия удаленного сотрудника проверки онлайн-заявок.

— На нее откликнулись сразу 3,8 тысячи человек. Указанная зарплата — от 38 тысяч рублей на руки, — указывают эксперты HeadHunter.

Также челябинцы часто откликались на вакансии стажера по документообороту, а также на должность оператора ПК. При этом, в 2022 году, спрос на удаленную работу впервые превысил спрос на массовые вакансии

Ранее в Челябинской области резко вырос спрос на услуги репетиторов. Как рассказали эксперты платформы «Авито Услуги», в этом году особенно востребованы преподаватели по географии, литературе и информатике.

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