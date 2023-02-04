При этом спрос на удалённую работу впервые превысил отклики на обычные вакансии
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Челябинцы стали чаще искать для себя удаленную работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса для поиска работы HeadHunter.
Наиболее попуярной для челябинцев стала вакансия удаленного сотрудника проверки онлайн-заявок.
— На нее откликнулись сразу 3,8 тысячи человек. Указанная зарплата — от 38 тысяч рублей на руки, — указывают эксперты HeadHunter.
Также челябинцы часто откликались на вакансии стажера по документообороту, а также на должность оператора ПК. При этом, в 2022 году, спрос на удаленную работу впервые превысил спрос на массовые вакансии
Ранее в Челябинской области резко вырос спрос на услуги репетиторов. Как рассказали эксперты платформы «Авито Услуги», в этом году особенно востребованы преподаватели по географии, литературе и информатике.
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