В Челябинске пройдет юбилейный футбольный турнир «Кубок Шафигулина»

На «Кубке Шафигулина» сыграют профессиональные клубы «Челябинск» и миасское «Торпедо». Фото: ФК «Челябинск»

В этом году предсезонный зимний футбольный турнир на призы Заслуженного работника физической культуры, спортивного директора ФК «Челябинск» Михаила Григорьевича Шафигулина пройдет уже в 15-й раз.

По словам Михаила Шафигулина, главная цель Кубка — просмотр талантливой молодежи, воспитанников южноуральских футбольных школ и подготовке к весенней части сезона первенства России.

В этом году в турнире, который пройдет с 5 по 9 февраля на стадионе «Центральный» сыграют две команды системы футбольного клуба «Челябинск» и две — миасского «Торпедо», основные и молодежные составы.

Четыре команды сыграют друг с другом в один круг. В каждый игровой день состоится по два матча. По результатам матчей будет определен победитель и обладатель главного приза. Напомним, второй этап чемпионата России стартует 9 апреля.

ФК «Челябинск» пока идет на третьем месте в турнирной таблице, миасское «Торпедо» — на шестом. Организаторы турнира — Федерация футбола Челябинской области и футбольный клуб «Челябинск».

Кубок Шафигулина-2023. Расписание турнира:

5 февраля, воскресенье.

11.30. «Челябинск» — «Челябинск-М» (молодежный состав) 14.30. «Торпедо» (Миасс) — «Торпедо-2» (молодежный состав)

7 февраля, вторник

11.30. «Челябинск — «Торпедо-2» 14.30. «Челябинск-М» — «Торпедо» (Миасс)

9 февраля, четверг

11.30. «Челябинск-М» — «Торпедо-2» 14.30. «Челябинск» — «Торпедо» (Миасс)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru