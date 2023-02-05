230 тысяч южноуральцев выбрали электронную трудовую книжку

Такие книжки скоро станут экспонатами.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области с 2020 года от бумажной трудовой книжки отказались почти 230 тысяч южноуральцев. Данные озвучило отделение Социального фонда России по Челябинской области. Эти работники выбрали электронный вариант документа и больше не записывают места работы и смену должностей в книжку.
В СФР напомнили, что процесс перехода на электронную трудовую проходит добровольно, для этого нужно написать заявление своему работодателю. При этом тем, кто трудоустраивается впервые, бумажный вариант уже не заводят.
— С 2021 года более 100 тысяч жителей региона приняты на работу с электронной трудовой книжкой, — уточнил заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Кроме того, те, кто оформил электронную трудовую, могут самостоятельно посмотреть ее данные на портале Госуслуг или в личном кабинете Социального фонда России. Получить выписку можно и в МФЦ.
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