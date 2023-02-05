Полиция вскрыла на складе в центре Челябинска паленый алкоголь и сигареты на миллион рублей

Крупная партия паленого алкоголя и сигарет не попадет на прилавок. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Полицейские Челябинска нашли склад в Центральном районе, где хранились около 200 литров спиртосодержащей жидкости и 12 000 пачек сигарет. Находку оперативники сделали во время профилактической операции «Алкоголь. Табак».

Владельцем бизнеса оказался 33-летний мужчина, который планировал заработать на контрафакте миллион рублей.

Нелегальный склад поскромнее был обнаружен в одном из магазинов Трехгорного. Местный предприниматель собирался продать 500 бутылок этилового спирта и 2000 безакцызных пачек сигарет.

На мужчину составлен протокол об административном правонарушении, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за производство и сбыт продукции без маркировки.

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