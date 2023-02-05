«Трактор» в Магнитогорске в овертайме проиграл «Металлургу»

«Трактор» в гостях уступил магнитогорскому «Металлургу» в овертайме — 2:3. Фото ХК «Металлург»

«Металлург» перед матчем с «Трактором» имел удручающую статистику: в последний 11 матчах лишь две победы. У черно-белых дела получше, — в пяти играх три выигрыша. В любом случае южноуральское дерби всегда вызывает интерес у болельщиков. Тем более, что «Трактор» нынче борется за попадание в восьмерку сильнейших в Восточной конференции КХЛ и выход в плей-офф.

Сегодня, 5 февраля в Магнитогорске в первом периоде команды обменялись голами. На шайбу Филиппа Майе челябинцы ответили голом Петра Хохрякова.

Еще два гола случились во втором периоде. Сначала Теэму Пулккинен вывел «Трактор» вперед, но Денис Зернов снова сравнял счет.

Третий период оказался безголевым, а уже на 35-й секунде овертайма Григорий Дронов поставил победную точку в этом матче — 3:2, победа «Металлурга».

7 февраля «Трактор» сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью». «Металлург» в этот же день в Магнитогорске сыграет с питерским СКА.

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