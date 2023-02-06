Глава СК Бастрыкин поручил разобраться с делом челябинки, потерявшей ребенка из-за халатности врачей

Ход расследования поставлен на контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с жительницей Челябинской области, которая в ходе беременности потеряла ребенка из-за плохой медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — объяснили в СК.

История произошла еще в марте 2022 года. Тогда беременная обратилась в районную больницу с жалобами на недомогание, но местный гинеколог не провел обследование и не решил госпитализировать ее. В итоге, в апреле после ухудшения состояния, в апреле она обратилась в областной перинатальный центр, но спасти ребенка не удалось.

Ранее следователи обратили внимание на проблемы с электроснабжением в одной из многоэтажек Троицка Челябинской области. Жильцы жалуются, что в их доме регулярно происходят аварии и пропадает свет. В двух подъездах люди сидят без электричества с 1 февраля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru