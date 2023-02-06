В Челябинской области задержали мошенника, который украл у пенсионерки 200 тысяч рублей

Женщина лично передала свои деньги мошенникам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Озерске задержали мошенника, который украл 70-летней пенсионерки 200 тысяч рублей. Как рассказали в региональном МВД, для этого злоумышленник использовал схему «родственник попал в ДТП».

— Потерпевшая рассказала полицейским, что в телефонном разговоре постороннюю женщину приняла за близкую родственницу. Незнакомка сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором есть серьезно пострадавший. И теперь ему срочно нужны деньги на лечение, — рассказали в ведомстве.

Как рассказали в полиции, по телефону пенсионерке сказали передать средства приехавшему молодому человеку, что она и сделала. Его же после поймали полицейские, предположив, что он не успел уехать из города.

Как рассказал задержанный, он перевел деньги на счета других людей, оставив себе процент. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.

Ранее полиция Челябинска задержала подозреваемого в нападении и хищении у жителя Сатки 150 тысяч рублей и смартфона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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