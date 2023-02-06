В элитном поселке под Челябинском крупный пожар, огонь пришлось тушить водой из проруби

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В закрытом клубном поселке «Лесной остров» под Челябинском утром 6 февраля начался пожар.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на одном из участков вспыхнули баня и надворные постройки. В пяти метрах от очага пожара стоит жилой дом, но спасателям удалось оградить его от пламени. С огнем борются 20 человек, 5 единиц техники.

— Тушение организовано методом подвоза воды из естественного водоема (огнеборцы прорубили прорубь), — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Добывать воду из проруби пришлось из-за того, что в поселке нет наружного противопожарного водоснабжения.

Добавим, дом в коттеджном поселке стоит более 10 млн рублей, а сотка земли — почти 4 млн рублей.

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